மாநகர பேருந்தின் கூரையில் ஏறிய மாணவர்கள்... தட்டிக்கேட்ட கண்டருக்கு அடி உதை! சென்னையில் பரபரப்பு

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை: அரசுப் பேருந்தின் கூரையின் மீது ஏறிய மாணவர்களை கண்டித்த கண்டக்டரை தாக்கிவிட்டு சென்ற சம்பவம் திருவொற்றியூரில் நடைபெற்றுள்ளது.

மாணவர்கள் நடத்துநரை தாக்கிவிட்டு சென்றதால் மாநரப் பேருந்து நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த போலீசார் கண்டக்டர், ஓட்டுநரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து பேருந்து புறப்பட்டு சென்றது.

English summary

The incident took place in Tiruvottiyur when the conductor who reprimanded the students who climbed on the roof of the government bus was attacked.