திடீரென மாறிய அரசியல் கிளைமேட்.. எடப்பாடியை "சுற்றிலும்" வைக்கப்படும் குறி.. என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமைப் பதவியைக் கைப்பற்றுவதில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சாதகமாகவே தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த சூழலில், அந்த நிலைமை மெதுவாக மாறி, ஈபிஎஸ்ஸுக்கு நெருக்கடி அதிகரித்து வருகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு விசாரணை சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பினர் பலரும் திடீரென கொடநாடு விவகாரத்தைக் கையிலெடுத்து பிரச்சனையைக் கிளப்பி வருகின்றனர்.

அதேநேரத்தில் ஈபிஎஸ்ஸுக்கு நெருக்கமானவர்கள் மீதான ஐடி ரெய்டு, ஜெயக்குமார் மீதான பாலியல் புகார் விவகாரம் குறித்து ஓபிஎஸ் தரப்பினர் பேசி வருவது என தொடரும் சம்பவங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 'சுத்துப் போட்டுட்டாங்க' எனச் சொல்வதுபோல இருக்கிறது.

பன்னீருக்கு கை கொடுத்த டெல்லி? எடப்பாடிக்கு கட்டம் கட்ட.. அடுத்தடுத்த சம்பவம்.. அதிர்ந்துபோன ஈபிஎஸ்!

English summary

While Edappadi Palaniswami was making progress in capturing AIADMK, he is now under pressure. IT Raid, Kodanad case, many things going on against Edappadi Palaniswami continuously.