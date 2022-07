பறந்து வந்த கற்கள்.. சேர்களை கேடயமாக தலையில் கவிழ்த்து.. திடீர் கல்வீச்சை சமாளிக்க திணறிய போலீசார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஓபிஎஸ்-ஈபிஎஸ் தரப்பினர் கல்வீசி கடுமையாக தாக்கிக்கொண்ட நிலையில், போலீசார் பலர் தலை மீது சேர்களை கேடயம் போல வைத்துக்கொண்டு சமாளித்தனர்.

ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களோடு குவிந்த நிலையில், எடப்பாடி தரப்பினருக்கும், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே ரகளை நடந்தது.

ச்சீ.. என் மூஞ்சிலேயே முழிக்காதே.. ஓபிஎஸ்ஸிடம் சொன்ன ஜெ? மேடையில் புட்டு புட்டு வைத்த நத்தம்!

திடீரென இரு தரப்பினரும் கற்களை வீசி சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்ட நிலையில் சிலருக்கு மண்டை உடைந்து ரத்தம் வந்தது. பலர் நாற்காலிகளை தலையில் கவிழ்த்துக்கொண்டு கல்வீச்சை சமாளித்தனர்.

English summary

In ADMK head quarters, there was a clash between Edappadi Palanisamy faction and the OPS supporters. Suddenly, both the parties pelted stones and attacked. Many coped with stone pelting by using chairs as shields.