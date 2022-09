என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள்.. டீ யா.. காஃபியா..? நரிக்குறவர்களை வாஞ்சையோடு உபசரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

விருதுநகர்: விருதுநகரில் தன்னை சந்திக்க வந்த நரிக்குறவர்களை வாஞ்சையோடு வரவேற்று பேசி தேநீர் கொடுத்து உபசரித்து அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

தங்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்ததற்காக, முதல்வரை சந்தித்து நரிக்குறவர் சமுதாயத்தினர் நன்றி தெரிவித்தனர்.

அப்போது தன்னை சந்திக்க வந்தவர்களை அமர வைத்து பேசி அவர்களுக்கு விருந்தோம்பல் செய்து கவனம் ஈர்த்திருக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இதனிடையே இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வலைதளப் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Chief Minister Stalin Met the Narikuravars who came to meet him in Virudhunagar with a warm welcome and Treated Them With Hospitality. The Narikauravar community met the Chief Minister and expressed their gratitude for continuing to pressurize the central government to include them in the tribal list.