"ஆவின் பால் பாக்கெட்டில் ரமலான் வாழ்த்து” மத மோதல்களை தூண்ட சதியாம்.. பரபர புகார் கூறும் பொன்னுசாமி

சென்னை : ஆவின் பால் பாக்கெட்டில் ரமலான் வாழ்த்துச் செய்தியை வைத்து மத மோதல்களை தூண்ட சதி செய்ய நினைப்பவர்கள் மீதும், இதுகுறித்து அவதூறு பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பால் முகவர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கம் சு.ஆ.பொன்னுசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," பொங்கல், தீபாவளி, பக்ரீத், ரமலான், கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு உள்ளிட்ட பண்டிகைகளுக்கு தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான ஆவின் தனது பால் பாக்கெட்டுகளில் வாழ்த்துச் செய்தி வெளியிடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறது.

அதனடிப்படையில் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் கொண்டாடுகின்ற தியாகத் திருநாளாம் புனித ரமலான் பெருநாளை முன்னிட்டு திங்கட்கிழமை விநியோகம் செய்யப்பட்ட மூன்று வகையான ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளிலும் ரமலான் வாழ்த்துச் செய்தி இடம்பெற்றிருந்தது.

The Dairy Agents Association has demanded that action be taken against those who conspire to incite religious strife by spreading the message of Ramadan in Avin's milk pocket and those who spread slander in this regard.