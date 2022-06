கள்ள லாட்டரி,ஆன்லைன் ரம்மி,கந்துவட்டி கொடுமை! என்னங்க நடக்குது இங்க..! கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக மக்களின் நலனுக்கு ஒவ்வாதென அதிமுக அரசு தடை செய்தவையெல்லாம் தற்போது தமிழகத்தில் சுதந்திரமாக செயல்படுகின்றன எனவும், கந்துவட்டி கொடுமையால் காவலர் ஒருவரே தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் என்றால் சாமானியர்களின் நிலை என்ன ஆகும்? என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் பணத்தை இழந்து கடனாளியானவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

கடந்த இனியாவது ஆன்லைன் ரம்மிக்கு அரசு தடைவிதிக்க ஆவனம் செய்ய வேண்டும் என உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் தமிழக அரசுக்கு கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தை உலுக்கும் ஆன்லைன் ரம்மி! கொலை, கொள்ளை, தற்கொலை! சீரழியும் குடும்பங்கள்.. கடிவாளம் எப்போது?

English summary

What would be the position of the common man if a policeman was forced to commit suicide by a gang of thugs? Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palanisamy has raised the question.