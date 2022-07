சர்ச்சையில் பெரியார் பல்கலை! ஜெகநாதனுக்கு வந்த சிக்கல்! ஆர்எஸ்எஸ் ஆதரவு? விளாசும் தாவக வேல்முருகன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பெரியார் பல்கலைக்கழக வினாத்தாளில் சாதி ரீதியான கேள்வி இடம்பெற்றது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி நிறுவனத் தலைவர் வேல்முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக பருவ தேர்வு வினாத்தாளில் சாதி ரீதியான கேள்வி கேட்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.

முதுகலை வரலாறு இரண்டாமாண்டு தேர்வு வினாத்தாளில், நான்கு சாதிப் பெயர்களை குறிப்பிட்டு, தமிழ்நாட்டில் எது தாழ்த்தப்பட்ட சாதி எனக் கேள்வி இடம்பெற்றுள்ளது.

டிஜிட்டல் மீடியாக்களை ஒழுங்குப்படுத்த மசோதா.. நாடாளுமன்ற குளிர்கால தொடரில் நிறைவேற்ற வாய்ப்பு

English summary

Velmurugan, president of the tamilaga valvurimai katchi, has insisted that the Tamil Nadu government should conduct a proper investigation regarding the issue of caste in the Periyar University question paper.