ஒருபுறம் கோயில் புனரமைப்பிற்கு ரூ100 கோடி.. மறுபுறம் பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரம்.. ஸ்டாலின் சிக்ஸர்

Chennai

சென்னை: முதன்மையான 100 திருக்கோயில்களைப் புனரமைக்க 100 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவித்துள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு முழுவதும் புதிய சமத்துவபுரங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் பழைய சமத்துவபுரங்கள் சீரமைக்கப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளது பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

கடந்த 21ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.

திமுக தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது அளித்த வாக்குறுதிகள் பெரும்பாலும் ஆளுநர் உரையில் இல்லை என எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் விமர்சித்திருந்தனர்.

Tamilnadu CM Stalin announces that Periyar Ninaivu Samathuvapuram projects will begin soon. And he also said that money will be allocated for old temple renovation