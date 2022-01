தமிழ்நாட்டில் 30,000-க்கும் கீழே சென்ற கொரோனா.. தொடர்ந்து சரியும் தொற்று .. சென்னைக்கு குட் நியூஸ்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 29,976 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 47 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று கடந்த 4 நாட்களாக குறைந்து வருவது பொதுமக்களுக்கு நிம்மதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதே வேளையில் உயிரிழப்பு தினமும் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னையை பொறுத்தவரை கொரோனா தொற்று நாளுக்கு, நாள் குறைந்து வருவது சென்னைவாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

