புத்தாண்டில் ஷாக் செய்தி.. தமிழக அரசிடமே வேலையை காட்டிய ஹேக்கர்கள்! டிஐபிஆர் ட்விட்டர் பக்கம் ஹேக்!

சென்னை : புத்தாண்டில் அதிர்ச்சி செய்தியாக தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ செய்திகளை வெளியிடும் தமிழக செய்தி தொடர்பு துறையின் ட்விட்டர் பக்கம் ஹேக்கர்களால் முடக்கப்பட்டு கிரிப்டோ கரன்சி தொடர்பான விளம்பரங்கள் இடம் பெற்றுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாகவே சமீபகாலமாகவே அரசியல் பிரமுகர்கள், பிரபலங்களின் சமூக வலைதள பக்கங்களான ட்விட்டர், பேஸ்புக் ஆகியவை ஹேக் செய்யப்பட்டு, தவறான தகவல்கள் பதிவுச் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் கூட பிரதமர் அலுவலக ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கப்பட்டு பின்னர் பலத்த போராட்டங்களுக்குப் அது மீட்கபட்டது. தொடர்ந்து தமிழக மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ட்விட்டர் பக்கம் நேற்று ஹேக் செய்யப்பட்டது.

As a shocking news in the New Year, the Twitter page of the Tamil Nadu DIPR , which publishes the official news of the Tamil Nadu government, has been disabled by hackers and advertisements related to crypto currency have been placed there, causing shock.