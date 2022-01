நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கும்.. கொரோனா குறைவதற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.. ராதாகிருஷ்ணன் பளீச்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதா கிருஷ்ணன் சில முக்கிய கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. கடந்த ஜன. 28ஆம் தேதி தினசரி பாதிப்பு 26,533ஆக இருந்த நிலையில், இப்போது வெறும் 3 நாட்களில் தினசரி பாதிப்பு 20 ஆயிரத்திற்குக் கீழாகக் குறைந்துள்ளது.

இணையதளங்களில் சிலர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலையும் கொரோனா பாதிப்பையும் ஒப்பிட்டு கருத்து கூறி வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதா கிருஷ்ணன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் மளமளவென குறையும் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு.. உயிரிழப்புகளும் குறைவதால் நிம்மதி

English summary

Tamilnadu health secretary Radhakrishnan explains the reason behind decline in Corona cases in tamilnadu: Radhakrishnan says decision to open schools are taken after considering who concerns on online classes.