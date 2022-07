தமிழ்நாடு ஆன்மீக மண் - புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் அண்ணாமலை பேச்சு

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆன்மீகம் சார்ந்த மண் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் மீண்டும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. பேராசிரியர் ஆர்.கே. முகுந்த் எழுதிய The 10 Gunas எனும் புத்தக வெளியிட்டு விழாவில் அண்ணாமலை பங்கேற்றிருந்தார். இதில் தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் திரைப்பட இயக்குநர் அக்னிஹோத்ரி நூலை வெளியிட்டார். இந்நிகழ்வில் சிறப்புரை ஆற்றிய அண்ணாமலை தமிழ்நாடு ஆன்மீகம் சார்ந்த மண் என்று கூறினார்.

சென்னை தி நகரில் உள்ள கிருஷ்ண ஞான சபா அரங்கில் பேராசிரியர் ஆர்.கே. முகுந்த் எழுதிய The 10 Gunas எனும் புத்தக வெளியிட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் திரைப்பட இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றிருந்தனர். புத்தகத்தை விவேக் வெளியிட அண்ணாமலை சிறப்புரையாற்றினார்.

சிறப்புரையில் அவர் பேசியதாவது, "காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்த எல்லோர் கண்ணிலும் கண்ணீரை காண முடிந்தது. இந்தியர் எப்போதும் சிறந்தவர்கள். அவர்களின் குணங்கள் மூலம் உலகிற்கே முன்னோடியாக இருந்துள்ளனர்.கோயில்களில் சிலை வைத்து அதற்கு உயிர்கொடுக்க 48 நாட்கள் பூஜை நடத்துகின்றோம். 48 நாட்கள் என்பது நமது ஆன்மீகத்தில் பின்பற்றப்படும் ஒரு நடைமுறை. அதனால்தான் நீங்கள் 48 நாட்கள் விரதமிருந்து, ஐயப்பனை வணங்கி அவரை நேரில் சென்று பார்க்கிறீர்கள். அப்போது நீங்கள் ஒரு புதிய மனிதனாக உணர்கிறீர்கள்" என்று பேசினார்.

தமிழ்நாடு ஆன்மீக மண் என பாஜகவினர் தொடர்ந்து கூறி வருகின்ற நிலையில், பெரியார், அண்ணா, திருவள்ளுவர், வள்ளலார் ஆகியோரின் கருத்துக்கள் பரவலாக ஆதிக்கம் செலுத்தும் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் எல்லா திருவிழாக்களையும் விமர்சையாக ஏற்று நடத்துகின்றனர். பெருந்தெய்வங்களுக்கு எந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அதே அளவு நாட்டார் தெய்வங்களுக்கும் மக்கள் வழிபாடு நடத்துகின்றனர். இவர்களை ஆன்மீக என பொத்தாம் பொதுவாக நிறுவன மயமாக்கப்பட்ட வழிப்பாட்டின் பின்னால் அல்லது ஒரேயொரு மதத்தின் பின்னால் திரட்டிவிட முடியாது என்று திமுக, இடதுசாரிகள், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தொடர்ந்து பாஜகவின் கருத்துகளை மறுத்து வருகின்றன.

நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் பாஜக வலுவாக காலூன்றியுள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தனது எம்எல்ஏக்களை சட்டமன்றத்திற்குள் பாஜக அனுப்பியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

BJP state president Annamalai has said that Tamil Nadu is a spiritual land and has once again sparked debates in political circles. Annamalai participated in the release of the book The 10 Gunas written by Professor R.K.Mukund. Annamalai, who delivered a keynote address on the occasion, said that Tamil Nadu is a spiritual land.