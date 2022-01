'இந்து அறநிலையத்துறையை ஸ்டாலின் அக்கறையுடன் கவனிக்கிறார்'.. பொன்னம்பல அடிகளார், சுகி சிவம் புகழாரம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்து சமய அறநிலையத் துறையைமிகுந்த அக்கறையோடு கவனித்து கொள்கிறார் என்று தவத்திரு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் மற்றும் சுகி சிவம் ஆகியோர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் பல்வேறு அதிரடி திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு ஏராளாமான திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. மற்றவர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்த பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கோவில் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

சாமி சிலைகளை அவமதித்தபோது திராவிடர் கழகம் என்ன செய்தது? இந்து மக்கள் கட்சி கேள்வி.. வெடித்த விவாதம்!

English summary

thavathiru ponnambala adigalarr, and suki sivam have praised the Chief Minister for taking great care of MK Stalin's Department of Hindu Religious Affairs. They said that many good projects have come up in the field of Hindu temples