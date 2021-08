இலவச ஆடு மாடு திட்டம் தொடரும்..38,800 ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு தலா 5 செம்மறி ஆடுகள் - முதல்வர் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட இலவச ஆடு, மாடு வழங்கும் திட்டம் தொடரும் என்று தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள கொள்கை விளக்க குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழ்மை நிலையில் உள்ள கணவனை இழந்த, ஆதரவற்ற பெண்களுக்குத் தலா 5 செம்மறி ஆடுகள் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் நாசர் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் இலவசமாக ஆடு, மாடு வழங்கும் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. குறிப்பாக கிராமபுறத்தில் உள்ள 50 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் கால்நடை வளர்ப்பை சார்ந்துள்ளனர். அவர்களுக்கும் உதவும் வகையில் தகுதி உடையவர்களுக்கு பல்வேறு நிபந்தனைகள் உடன் ஆடு, மாடுகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.

அதன் படி சொந்தமாக ஆடு, மாடுகள் வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் அரசு பணியில் இருபவர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற இயலாது என அறிவிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் வாங்கிய ஆடுகளை குறைந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு விற்பனை செய்யக் கூடாது என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த திட்டம் மக்களிடம் அதிக வரவேற்பை பெற்றது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு இத்திட்டத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது. மேலும் இத்திட்டத்தின் மூலம் கால்நடைகளிடம் இருந்து கிடைக்க கூடிய பால் பொருட்கள், இறைச்சிகள் வரத்தும் அதிகரிக்கிறது. இதன் மூலம் கிராமப்புற மக்கள் அதிக வருமானம் ஈட்டுகின்றனர்.

