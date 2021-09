"உளவு எக்ஸ்பர்ட்".. நேரம் பார்த்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஆளுனராக அனுப்பப்பட்ட ஆர்என் ரவி.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டு இருக்கும் ஆர்என் ரவி புலனாய்வு துறையில் நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர். இவரின் வருகை தமிழ்நாடு அரசியல் மட்டுமின்றி தென்னிந்தியாவிலேயே மிகவும் முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேரம் பார்த்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஆளுனராக அனுப்பப்பட்ட ஆர்என் ரவி..

தமிழ்நாட்டின் புதிய ஆளுநராக முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆர்என் ரவி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோகித் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நிரந்தர ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய தமிழ்நாடு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.என். ரவி நாகலாந்து மாநிலத்தின் ஆளுநராக பதவி வகித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது..

இந்திய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்திருக்கிறார். பன்வாரிலால் புரோகித் மாற்றப்பட்டு ஆர்என் ரவி ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டு இருப்பது மிக முக்கியமான முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.. ஏன் என்று இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்!

