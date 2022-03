தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் - பண்டிட்களுக்கு துரோகம் செய்தது யார்?- மாறி மாறி குற்றம்சாட்டும் காங்கிரஸ்-பாஜக‌

Chennai

oi-Logi

சென்னை: காஷ்மீரில் நடந்த பிரச்சனைகளைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட படம் 'தி காஷ்மீர் பைல்ஸ்'. இந்த‌ திரைப்படத்தால் அரசியல் களத்தில் புதிய சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள காட்சிகள் எதிரொலியாக காஷ்மீரில் இந்து பண்டிட்கள் வெளியேறியதற்கு யார் காரணம் என காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே கருத்து மோதல் நடந்து வருகிறது.

விவேக் அக்னிகோத்ரி இயக்கத்தில் அனுபம் கேர், மிதுன் சக்கரவர்த்தி நடிப்பில் கடந்த 11ம் தேதி அன்று தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்படம் வெளியானது.

என்னது தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் படத்துக்கு தமிழக அரசு தடை விதிக்கிறதா? பாஜக பிரமுகரின் சர்ச்சை ட்வீட்

English summary

'The Kashmir files' is an adaptation of the problems in Kashmir. The film has caused a new controversy in the political arena.