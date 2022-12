வங்கக் கடல் டூ சென்னை! மாண்டஸ் புயல் கடந்து செல்லப் போகும் பாதை! இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் படிப்படியாக கரையைக் கடக்கும் நிலையில், உருவானதில் இருந்து புயலாக மாறி அந்த புயல் எங்கெங்கு பயணித்தது என்பது குறித்து சற்றே விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, கடந்த 6ஆம் தேதி மாலை 7.30 மணியளவில் தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது.

அப்போது வங்க கடலில் இலங்கையின் திரிகோண மலையிலிருந்து கிழக்கு வட கிழக்கு பகுதியில் 770 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் காரைக்கால் சென்னையில் இருந்து கிழக்கு வடகிழக்கு திசையில் 970 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் மையம் கொண்டிருந்தது.

English summary

As Cyclone Mandous, which formed in the Southeast Bay of Bengal, is gradually making landfall, let's take a closer look at where the storm has traveled since its formation.