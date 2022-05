பொண்ணு கூடயே இப்படியா? புடிச்சி ஜெயில்ல போடுங்க சார்! எல்லை மீறும் இலக்கியா! எதிராக கிளம்பும் புகார்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமாக நடனமாடி இரட்டை அர்த்த வசனங்கள் பேசிய திருச்சி சாதனாவுக்கு எதிராக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட நிலையில் வீடியோக்கள் மூலம் ஆபாசத்தின் உச்சிக்கே சென்று வீடியோக்கள் வெளியிட்டுவரும் டிக்டாக் இலக்கியாவை போலீசார் கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் அவரது வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

டிக் டாக் செயலில் மூலம் இருந்த இடத்தில் இருந்தபடி பலர் பிரபலமாகி வந்தனர். நடனம், நடிப்பு,காமெடி என தங்களுக்கு தெரிந்த மொத்த வித்தைகளையும் காட்டி, பிரபலமாகத் தொடங்கினர். கொரோனோவோடு டிக்டாக்குக்கும் தடை வர சிலர் தற்கொலை செய்துகொள்வதாகக் கூறியது கூட நினைவிருக்கலாம்.

சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைக்காதா என ஏங்கிய பலர் டிக் டாக் மூலம் தங்களுடைய நடிப்பு திறமையை வெளிக்காட்டி பட வாய்ப்புகளை வசப்படுத்தி கொண்டுள்ளனர். அந்த வகையில் ராஜ்பிரியன், ஜிபி முத்து உள்ளிட்டோரை சொல்லலாம்.

படுக்கைக்கு கூப்பிட்டாங்க.. போனேன்.. எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஏமாத்திட்டாங்க.. அதிர வைத்த இலக்கியா!

English summary

There has been a call for the police to arrest tik tok elakiya, who went to the heights of pornography through videos and to remove his videos from social networking sites.