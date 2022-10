மாநில உரிமைகளை பறிப்பதா? பாஜக அரசை கண்டித்து மக்கள் திரள் ஆர்ப்பாட்டம்! திருமாவளவன் அறைக்கூவல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மாநில உரிமைகளை பறிக்கும் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி மக்கள் திரள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்.

மொழி உரிமை, மாநில உரிமை மீது அக்கறையுள்ள அனைவரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க வருமாறு அறைகூவல் விடுத்துள்ளார்.

பாஜக அரசுக்கு எதிராக தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்கள், கண்டன பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருவது கவனிக்கத்தக்கது.

பாஜக அரசை கண்டித்து ஏன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறோம் என்பதை திருமாவளவன் விளக்கியுள்ளார். அதன் விவரம் வருமாறு;

