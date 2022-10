“அப்பன் பெயர் தெரியாதவர்” என அர்த்தம்.. கொந்தளித்த திருமாவளவன் - அப்படி என்ன சொன்னார் ஆளுநர் ரவி?

Chennai

சென்னை: பட்டியல் சமூகத்தவரை 'ஹரிஜன்' என குறிப்பிடக் கூடாது என்பது இந்திய அரசின் அதிகாரபூர்வ நிலைப்பாடாக இருப்பது தமிழ்நாடு ஆளுநருக்குத் தெரியுமா? தெரியாதா? என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் கண்டித்துள்ள நிலையில் ஆளுநர் ரவி, இதை எப்போது எங்கு சொன்னார் என்று பார்ப்போம்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ஹரிஜன் என்பது கடவுள் ஹரியின் குழந்தைகள் எனும் பொருளைத் தருவதால், அது பட்டியல் சமூகத்தினரை இழிவுப்படுத்தக் கூடியதாக உள்ளது என அக்காலத்திலேயே அதற்கு கடுமையான எதிர்ப்புக் கிளம்பியது.

அதாவது, அச்சொல்லானது, 'அப்பன் பெயர் தெரியாதவர்கள்' என்னும் பொருளைத் தருவதால் அதனைப் பயன்படுத்தக்கூடாது என இந்திய ஒன்றிய அரசு 1982 இலேயே. ஆணையிட்டுள்ளது. அது ஆளுநருக்குத் தெரியுமா? தெரியாதா?

ஆளுநர் பதவியில் இருந்துகிட்டு ஹரிஜன் என பேசுவதா? ஆர்.என்.ரவி மீது தொல்.திருமாவளவன் பாய்ச்சல்!

Leader of the Viduthalai siruthaigal leader Thirumavalavan questioning and insisted that the Governor RN Ravi should give a proper explanation for Scheduled Castes should not be referred to as Harijan