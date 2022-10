மடக்கிய ரிப்போர்டர்.. மழுப்பிய மாஸ்டர்! வள்ளுவன் இந்து என்பதற்கு கூகுளில் ஆதாரம் காட்டிய கனல் கண்ணன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என்று பேசியதற்காக கைதாகி சில நாட்கள் கழித்து விடுவிக்கப்பட்ட சினிமா சண்டை பயிற்சியாளரும் நடிகருமான கனல் கண்ணன், வள்ளுவர் இந்து என்பதற்கான ஆதாரம் கூகுளில் இருப்பதாக பேசியுள்ளார்

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஆகஸ்டு மாதம் இந்துக்களின் உரிமை மீட்பு பிரச்சாரப் பயணம் என்ற பெயரில் இந்து முன்னணி அமைப்பு சுற்றுப்பயணம் மற்றும் பிரச்சார பொதுக் கூட்டங்களை நடத்தி வந்தது. சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை பல்வேறு இடங்களில் இந்த பிரச்சாரம் நடைபெற்று வந்தது.

சென்னை மதுரவாயலில் இதற்கான நிறைவு விழா நடைபெற்றது. இந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பிரபல ஸ்டண்ட் மாஸ்டரும் இந்து முன்னணி அமைப்பின் கலை இலக்கிய மாநில செயலாளர் கனல் கண்ணன் கலந்து கொண்டார்.

English summary

Cinema fight master and actor Kanal Kannan, who was arrested and released a few days after for talking about breaking Periyar's statue, has said that there is proof on Google that Valluvar is a Hindu.