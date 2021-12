சென்னையில் மழை.. தேங்கிய மழைநீர்.. மின்சாரம் பாய்ந்து சிறுவன் உள்பட 3 பேர் உயிரிழப்பு.. மக்களே உஷார்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கடந்த மாதம் சென்னையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பே இன்னும் முழுமையாக தீராத நிலையில் இன்று திடீரென கொட்டிய கனமழை சென்னை நகரை புரட்டி போட்டுள்ளது. சென்னை நகர், புறநகர் பகுதிகளில் பலத்த மழை கொட்டியுள்ளது.

இதனால் சென்னை முழுவதும் மீண்டும் வெள்ளத்தில் மிதக்க தொடங்கியுள்ளது குடியிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. பல இடங்களில் மீண்டும் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது.

சென்னையில் திடீர் பேய் மழை கொட்டி தீர்த்தது ஏன்?.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் விளக்கம்!

English summary

Three people, including a boy, have been electrocuted in Chennai due to torrential rains. People should be very careful as they do not know where to lay the electric wire in the rain