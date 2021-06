புதிய டிஜிபி... திண்டுக்கல் எஸ்.பி.யாக சைலேந்திரபாபு நடத்திய முதல் என்கவுண்ட்டர் 'நக்சலைட் நாகராஜன்'

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தமிழக காவல்துறை தலைவராக (டி.ஜி.பி.) சி. சைலேந்திரபாபு இன்று பொறுப்பேற்க உள்ளார். 1990களின் தொடக்கத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்ட எஸ்.பி.யாக பணியாற்றிய போது, பதுங்கி இருந்த நக்சலைட் நாகராஜன் என்ற வெடிகுண்டு நாகராஜனை சுட்டு வீழ்த்தியதுதான் டி.ஜி.பி. சி. சைலேந்திரபாபுவின் முதல் என்கவுண்ட்டர்.

தமிழக காவல்துறை தலைவரான டி.ஜி.பி. திரிபாதி இன்றுடன் பணி ஓய்வு பெறுகிறார். இதனையடுத்து புதிய டி.ஜி.பி.யாக சைலேந்திரபாபு இன்று பதவியேற்க உள்ளார்.

Sylendra Babu will take charge as the new DGP of Tamil Nadu from today. Here is a story on his first enocunter near Dindigul during 1990s.