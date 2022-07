செஸ் ஒலிம்பியாட்.. 4 ஆண்டுகள் செய்ய வேண்டிய பணி.. 4 மாதங்களில் முடித்த தமிழக அரசு!

Chennai

சென்னை: சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்காக 4 ஆண்டுகளில் செய்ய வேண்டிய பணிகளை தமிழக அரசு 4 மாதங்களில் முடித்துள்ளதாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் முதல் முறையாக செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படுகிறது. வரும் ஜூலை 28ம் முதல் ஆகஸ்டு 10 வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஃபோர் பாய்ண்ட் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற உள்ளது. இதில் 187 நாடுகளை சேர்ந்த 343 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

குஜராத்தை பின்னுக்கு தள்ளி! செஸ் ஒலிம்பியாட்டை தட்டி தூக்கியது இப்படிதான்! அமைச்சர் மெய்யநாதன் அதிரடி

English summary

Sports Minister Meiyanathan has said that the Tamil Nadu government has completed the work required to be done in 4 years for the International Chess Olympiad in 4 months.