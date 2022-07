மின்சார விலையேற்றம் கவலை வேண்டாம்..பவர்கட் உதவி செய்யும்.. கஸ்தூரி ட்வீட்

Chennai

சென்னை: மின்சார கட்டண உயர்வுக்கு அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் எதிர்த்து வரும் நிலையில் சமூக வலைத்தலைங்களில் மீம்ஸ்கள் பதிவிடப்பட்டு வருகின்றன. நடிகை கஸ்தூரியும் மின் கட்டண உயர்வுக்கு கிண்டலாக கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி அறிவித்துள்ளார். மத்திய அரசின் அழுத்தம் காரணமாக மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாகவு அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, 8 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 2.37 கோடி வீடு மற்றும் குடிசை மின் நுகர்வோரில், ஒரு கோடி நுகர்வோர்களுக்கு (42.19 சதவீதம்) மின் கட்டண உயர்வு எதுவும் இல்லை என்று தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TNEB Bill hike Actress kasthuri tweet: (மின்சார கட்டண உயர்வு நடிகை கஸ்தூரி ட்வீட்) Memes are being posted on social media as political party leaders protest against the hike in electricity rates. Actress Kasthuri has also posted a sarcastic comment on the electricity tariff hike.