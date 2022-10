பாஜகவுக்கு உடந்தையாக கதை விடும் ஆளுநரை நீக்கணும்.. பிசுபிசுத்த அண்ணாமலை திட்டம்- பரபர குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை சுயநல அரசியலுக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் பாஜகவின் முயற்சிகளுக்கு தமிழக ஆளுநர் துணைபோவது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது என சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக மாநில அரசிற்கு உள்நோக்கம் கற்பிக்க ஆளுநர் முயற்சி செய்திருப்பதாக பாலகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜகவின் சுயநல அரசியலுக்கு உடந்தையாக இருக்கும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை பதவியிலிருந்து நீக்கவேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பாஜகவின் பந்த் அறிவிப்பிற்கு பொதுமக்களிடையே கடுமையான எதிர்ப்பு கிளம்பியதும், தாங்கள் பந்த் அறிவிக்கவில்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அந்தர் பல்ட்டி அடித்தது பாஜக என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

பல்டி, பல்டியோ பல்டி.. அக்.31 கோவை பந்த் கைவிடப்படுகிறது.. மாவட்ட பாஜக தலைவர் திடீர் அறிவிப்பு!

English summary

BJP's political activity in Coimbatore car blast issue is strongly condemned and the use of the post of Governor as an accomplice is condemnable. Governor RN Ravi should be removed. : CPIM State Secretary K. Balakrishnan.