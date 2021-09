முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவுக்கு போகும் மக்கள்.. 50 பைசா பேப்பர் போதும்.. தமிழக அரசு புதிய உத்தரவு

Chennai

சென்னை: கோரிக்கைகள் மற்றும் குறைகளை தெரிவிக்க பொதுமக்கள் பணம் கொடுத்து படிவம் வாங்க தேவையில்லை என்றும்

முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் வெள்ளைத்தாளில் மனு அளித்தாலே போதும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு நிறைய மாற்றங்கள் நடந்து வருகிறது. முதல்வர் ஸ்டாலின், பொதுமக்களின் குறைகளை கேட்க உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் என்ற திட்டம் கீழ் மனுக்களை பெற்று நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இந்த மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஐஏஎன் அதிகாரிகள் தலைமையில் தனிப்பிரிவினையே ஏற்படுத்தி உள்ளார். இந்த டீம் மக்களிடம் வாங்கும் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அதுபற்றி பொதுமக்களுக்கு முறைப்படி தகவல்களை தெரிவித்து வருகிறது.

The Tamil Nadu government has said that it is enough for the 'Chief Minister cell ' to file a petition in a white paper. People can send their requests and complaints on Chief Minister cell website.