கைதிகள் விடுதலை- மாநில அதிகாரத்தை உறுதி செய்த சுப்ரீம் கோர்ட்- 7 தமிழர் விடுதலைக்கு வழி-ரவிக்குமார்

14 ஆண்டு சிறைவாசிகள்

தண்டனைக் குறைப்பு செய்யப்படும் நபர் 14 ஆண்டுகள் சிறைவாசம் முடித்திருந்தால் அவரை விடுவிப்பதற்கு மாநில அரசுக்கே முழுமையான அதிகாரம் இருக்கிறது எனக் கூறியுள்ள உச்சநீதிமன்றம் , அவர் ஒரு வேளை 14 ஆண்டுகள் சிறை வாசத்தை முடிகாது இருந்தால் உறுப்பு 161 இன் கீழ் அவரை விடுவிப்பதற்கு ஆளுநருக்கு அறிவுரை வழங்க்கலாம் என்று தெளிவாகக் கூறியுள்ளது (The power of remission is to be exercised by the State Government, as an appropriate Government, if the prisoner has undergone 14 years of actual imprisonment in the cases falling within the scope of Section 433-A of the Code and in case the imprisonment is less than 14 years, the power of premature release can be exercised by the Hon'ble Governor though on the aid and advice of the State Government). பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 தமிழர்களை விடுதலை செய்யவேண்டுமெனத் தமிழ்நாடு அரசு அளித்த அறிவுரையைத் தமிழ்நாடு ஆளுநர் நிறைவேற்றாமல் காலதாமதம் செய்ததும், பின்னர் அதைக் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியதும் சட்டவிரோதம் என்பதை உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பின்மூலம் தெளிவாக அறியமுடிகிறது.