தமிழக காவல்துறையில் மாத வாரியாக ஏற்பட்ட மரணங்கள்.. இறப்புக்கான காரணங்கள் இவை தான்

சென்னை : தமிழக காவல்துறையில் லட்சக்கணக்கானோர் பணியாற்றி வருகிறார்கள். இந்நிலையில் காவல்துறையினர் கடந்த 20 மாதங்களில் கொரோனா, உடல்நலக் குறைவு காரணமாக பலர் இறந்தனர். மொத்தம் 634 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

கடந்த ஆண்டு (2020) இறந்த காவல்துறையினர் எண்ணிக்கை - 337 ஆகும்.

வீர மரணம் அடைந்தவர்கள் - 02, கொலை - 01, தற்கொலை - 48, கொரோனா - 40,

உடல்நலக் குறைவு- 108, மாரடைப்பு - 59

விபத்து - 70, புற்றுநோய் - 09 போன்ற காரணங்களால் இறந்தனர். 01/01/2020 - 31/12/2020 முடிவில் தமிழக காவல்துறையில் 337 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இதனிடையே 01-01-2021 முதல் 31-08-2021 வரை காவல் துறையில் இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கையையும் பார்ப்போம்.

ஜனவரி - 29

பிப்ரவரி - 22

மார்ச் - 27

ஏப்ரல் - 48

மே - 83

ஜூன் - 37

ஜூலை - 26

ஆகஸ்ட் - 25

2021ம் ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் ஆகஸ்ட் 31 வரை 297 பேர் காவல்துறையில் உயிரிழந்துள்ளனர்‌.

வீரமரணம்- 01

கொலை - 01

கொரோனா - 76

தற்கொலை - 25

சந்தேக மரணம் - 03

மாரடைப்பு - 40

விபத்து - 46

உடல் நலக்குறைவு - 86

புற்றுநோய் - 16

பாம்பு கடித்து - 01

கடந்த ஆண்டு விடுபட்ட இறப்பு - 02 சேர்த்து

மொத்தம் 297 காவல்துறையினர் பல்வேறு காரணங்களால் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் வரை இறந்தனர்.

English summary

There are lakhs of people working in the Tamil Nadu Police. In this situation, the police corona, many died due to poor health. A total of 634 people were killed.