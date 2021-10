காவலர்களை சுட முயன்ற வட மாநில கொள்ளையன் என்கவுண்டர் - போலீஸ் சுற்றி வளைத்தது எப்படி

Chennai

சென்னை: பெண்ணிடம் நகையை பறித்து விட்டு தப்பியோடி தலைமறைவான கொள்ளையர்களை காவல்துறையினர் பிடித்துள்ளனர். ஒரு கொள்ளையனை சுட்டுக்கொன்ற போலீசார் மற்றொரு கொள்ளையனை கைது செய்து அவரிடம் இருந்த துப்பாக்கி கத்தியை பறிமுதல் செய்தனர். 10 தனிப்படை அமைத்து பல மணி நேர தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு காவல்துறையினரிடம் கொள்ளையர்கள் பிடிபட்டது தெரியவந்துள்ளது.

ஏரியை அடுத்த வனப்பகுதிக்குள் பதுங்கிய கொள்ளையர்களை பிடிக்க 5 ட்ரோன் கேமராக்கள், 200க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் என ஒரு பெரும் படையே களமிறங்கியது. 15 மணிநேரத்திற்கும் மேல் நடந்த தேடுதல் வேட்டையில் ஆயுதங்களுடன் இருந்த கொள்ளையனை சுட்டு கொன்றுதான் பிடிக்க முடிந்தது.

என்கவுண்டர் செய்யப்பட்ட கொள்ளையனின் பெயர் முர்தாஷா என்று விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. ஜார்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முர்தாஷாவும், நைம் அக்தர் என்ற மற்றொரு கொள்ளையனும் இணைந்தே வழிப்பறி கொள்ளையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

One killed in a police encounter at Sriperumbudur near Chennai. Encounter after massive manhunt for chain snatchers. Gun toting duo snatched a woman’s chain on Sunday, shot in the air. Police continue investigations.