"எல்லாத்தையும் கக்கிருங்க".. போலீஸ் வைத்த 500 கேள்விகள்.. ராஜகோபாலனிடம் துருவித் துருவி விசாரணை!

சென்னை: காம ஆசிரியர் ராஜகோபாலனிடம் மூன்று நாட்கள் 250 கேள்விகளை முன்வைத்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.

இதனை அடிப்படையாக வைத்து பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் சில ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் உள்ள பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளியில் ஆன்லைன் வகுப்பின்போது மாணவிகளுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்த காமக் கொடூர ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் கடந்த வாரம் கைது செய்யப்பட்டார்.

The police have been conducting a serious investigation by asking 250 questions to teacher Rajagopalan for three days