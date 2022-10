வதந்திகளை நம்பாதீங்க.. குரூப் 2 ரிசல்ட் எப்போது?.. டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 ரிசல்ட் தொடர்பான வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் எனவும் குரூப் 2 ரிசல்ட் எப்போது வெளியாகும் எனவும் அந்த தேர்வாணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அரசு பணிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுகள் டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

மொத்தம் பல்வேறு துறைகளில் 5413 பதவிகளுக்கான குரூப் 2/2ஏ முதல்நிலை தேர்வு கடந்த மே மாதம் 21ம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற்றது.

குரூப் 2, குரூப் 4 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகிறது?.. டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்!

English summary

The examination board has explained that don't believe the rumors related to TNPSC Group 2 Result and when the Group 2 Result will be released.