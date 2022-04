காஷ்மீருக்கே 3280 ரூபாய்தான்.. சென்னை டூ நெல்லைக்கு சுங்க கட்டணம் 900.. வண்டி ஓட்டுறதா வேண்டாமா?

Chennai

சென்னை : நாடு முழுவதும் சுங்கச்சாவடி கட்டணங்களை மத்திய அரசு உயர்த்தி இருப்பதை தொடர்ந்து வாகன பயண கட்டணம், எரிபொருள் கட்டணத்துக்கு நிகராக சுங்கச்சாவடி கட்டணங்களும் உருவெடுத்து இருக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகளில் குறுகிய தொலைவுக்குள் அடுத்தடுத்து சுங்கச்சாவடி இருப்பதாக பல ஆண்டுகளாக குற்றச்சாட்டு இருந்து வருகிறது.

சுங்கச்சாவடிகளால் போக்குவரத்து கட்டணம் உயர்வதுடன் அத்தியாசிய பொருட்களின் கட்டணம் அதிகரிப்பதாகவும், பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றத்தோடு இதுவும் ஒரு சுமையாக இருப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்

Following the Union government's hike in tariff of Toll plaza across the country, have become equal to the vehicle fares and fuel.