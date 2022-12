ஏதோ அவசரம் இருக்கு.. உதயநிதியை அமைச்சராக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பற்றி டிடிவி தினகரன் பரபர கருத்து!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்குவதில் ஏதோ அவசரம் தெரிகிறது. உதயநிதி விஷயத்தில் அவசரமாக முதல்வர் ஸ்டாலின் செயல்படுகிறார். இந்த அவசரத்துக்கான காரணத்தை காலம் உணர்த்தும்'' என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறினார்.

2021 சட்டசபை தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றது. அதிமுக தோல்வியடைந்தது. இதையடுத்து திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதலமைச்சரானார்.

முக ஸ்டாலினுடன் 33 அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்றனர். தற்போது திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகிறது. இதில் அமைச்சரவையில் சிறுசிறு மாற்றங்கள் மட்டுமே செய்யப்பட்டன.

ட்விஸ்ட்.. உதயநிதி பதவி ஏற்பு விழாவிற்காக எடப்பாடிக்கு போன லெட்டர்? அப்போ ஓபிஎஸ்.. குழப்புதே!

English summary

There seems to be some urgency in making Udhayanidhi Stalin a minister. Chief Minister Stalin acts urgently in the matter of Udayanidhi. Only time will tell the reason for this urgency," said TTV Dhinakaran, General Secretary of Amma Makkal Munnetra Kazhagam.