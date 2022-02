திட்டங்களை அறிவித்தால் மட்டும் போதாது! அதனை செயல்படுத்துவது அவசியம்! பட்ஜெட் பற்றி கூறும் தினகரன்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பட்ஜெட்டில் திட்டங்களை அறிவித்தால் மட்டும் போதாது, அதனை செயல்படுத்துவது அவசியம் எனக் கூறியிருக்கிறார் அமமுக பொதுச்செயலாளர் தினகரன்.

பட்ஜெட்டில் சில அறிவிப்புகள் மகிழ்ச்சி அளித்தாலும் எல்.ஐ.சி. பங்கு விற்பனை, நீர்பாசனத் திட்டங்களில் தனியார் மயம், தனிநபர் வருமான வரி வரம்பில் மாற்றம் இல்லாதது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் கவலையளிப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

குறைந்தபட்ச ஆதார விலைக்கு ரூ2.25 லட்சம் கோடி- விவசாயிகளின் வருவாய் இரட்டிப்பாகிறது: பிரதமர் மோடி

English summary

Ttv Dinakaran says, It is not enough to announce plans, it is necessary to implement them