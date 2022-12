அமைச்சராக உதயநிதியின் முதல் நாள்.. செம பிஸி! என்னென்ன செய்தார்? எங்கெல்லாம் சென்றார்? டைம்லைன்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பதவியேற்ற நிலையில் அவரது முதல் நாள் செயல்பாடுகள் என்ன? எங்கெல்லாம் சென்றார் என்பதை பார்ப்போம்.

சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் திமுக இளைஞரணி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும் என்ற திமுக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் விருப்பத்தை ஏற்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமீபத்தில் ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்தார்.

முதலமைச்சரின் பரிந்துரையை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஏற்ற நிலையில், 14 ஆம் ஆம் தேதி ஆளுநர் மாளிகையில் பதவியேற்பு விழா நடைபெறும் என ஆளுநர் மாளிகை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது.

English summary

What were the activities of Udhayanidhi Stalin on his first day as the Minister of Tamil Nadu? Let's see where he went.