கன்னியாகுமரியில் இருந்து 290 கி.மீ. தொலைவில் இலங்கையில் சீனாவின் கடற்படைத் தளம்? வைகோ எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: சீனாவின் பிடியில் இலங்கை அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் இருப்படு என்பது இந்தியாவின் பூகோள நலனுக்கு ஆபத்து என மதிமுக பொதுச்செயலாளரும் ராஜ்யசபா எம்.பி.யுமான வைகோ எச்சரித்துள்ளார்.

Srilanka-வில் உருவானது China-வின் சுயாட்சி தேசம்.. நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியது.

இது தொடர்பாக வைகோ இன்று வெளியிட்ட அறிக்கை:

ஐரோப்பாவுக்கும், ஆசியாவுக்கும் இடையிலான கடல் வழியில் இலங்கையின் தென் பகுதியில் முக்கியமான இடத்தில் அமைந்திருக்கும் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை, சீன அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனத்திற்கு 99 ஆண்டுகளுக்கு இலங்கை அரசு குத்தகைக்கு அளித்து இருக்கின்றது. மலாக்கா நீரிணைப்புக்கு அருகில் அமைந்திருக்கும் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம், 36 ஆயிரம் கப்பல்களைக் கையாளும் வசதி கொண்டதாகும். இதில் 4 ஆயிரத்து 500 எண்ணெய் கப்பல்களும் அடங்கும்.

English summary

The Sri Lankan government has passed the Colombo Port City Economic Commission Bill giving complete control of the Hambantota port to the Chinese. There were huge criticisms within Sri Lanka that the new law would cede much control to China and that it would affect the sovereignty of the Island nation.