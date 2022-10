ஆர்என்.ரவி இல்லை.. ஆர்எஸ்எஸ் ரவி என நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்.. பதவியை மதிக்கல - திருமா பளிச்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இல்லை, ஆர்எஸ்எஸ் ரவி என்று நான் ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லி இருக்கிறேன். அவர் வெளிப்படையாகவே ஆர்.எஸ்.எஸ் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறார் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில், இந்தச் சம்பவம் குறித்து தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த வழக்கு விசாரணையை என்.ஐ.ஏவுக்கு மாற்ற தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதால் தடயங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விமர்சித்திருந்தார். தொடர்ந்து ஆளுநர் ரவி பாஜகவினர் போல பேசி வருவது எதிர்ப்புகளைக் கிளப்பி வருகிறது.

இந்நிலையில், சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், ஆளுநர் ரவியின் பேச்சைக் கண்டித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவி விலகவிட்டு அரசியலமைப்புக்கு எதிராக பேசட்டும்- திமுக கூட்டணி

English summary

I have already said many times that the Governor of Tamil Nadu is not RN Ravi, but RSS Ravi. He is openly implementing RSS ideas to prove it. : VCK leader Thirumavalavan said.