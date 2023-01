திருமாவளவன் சாதிக் கட்சி தலைவராக இருக்க கூடாது.. பொதுவான தலைவராக இருக்கனும்.. திருநாவுக்கரசர்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுக்கோட்டை: விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் சாதிக் கட்சித் தலைவராக இருப்பதை விடுத்து அனைவருக்கும் பொதுவான தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் இறையூர் கிராமத்தில் நீர் தேக்கத் தொட்டியில் கழிவுகள் கலக்கப்பட்ட விவகாரம் மிகவும் துரதிஷ்டவசமானது என்றும், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் சாதிய மோதல்கள் எங்கும் கிடையாது என்று திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுக் கூட்டம் திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் ஆட்சியர் கவிதா ராமு, எம்எல்ஏ முத்துராஜா உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதையடுத்து மத்திய அரசின் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த திட்டங்களின் நிலை குறித்தும் மத்திய அரசின் நிதி முறையாக செலவு செய்யப்படுகிறதா என்பது குறித்து திருநாவுக்கரசர் கேட்டறிந்தார்.

English summary

Congress MP Thirunavukarasar said that the VCK Leader Thirumavalavan should be the general leader of all instead of being the community party leader.