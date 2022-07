"திராவிடன்" என்று சொன்ன ஆளுநர்..ஆர்.எஸ்.எஸ்.ரவி என்று கொந்தளிக்கும் திருமாவளவன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆர். எஸ்.எஸ் அமைப்பின் அக்மார்க் தயாரிப்பு தான் ஆர்.என்.ரவி என்பதைத் தொடர்ந்து உறுதிப்படுத்தி வருகிறார் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். ஆங்கிலேயர்கள் தான் திராவிடன் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர்கள் என்று சொன்ன தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் பேச்சுக்கு இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் திருமாவளவன்.

வேலூர் சிப்பாய் எழுச்சி தினத்தில் பங்கேற்று பேசிய தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, ''சாதி, மதம் கடந்து அனைத்து தரப்பு மக்களும் சிப்பாய் புரட்சியில் பங்கேற்றார்கள். நேதாஜி ஐ. என். ஏ படைக்கு சிப்பாய்கள் வேண்டும் என்று சொன்னபோது முதலில் ஆதரவு கொடுத்தவர்கள் வேலூர் வீரர்கள் தான்'' என்றார்.

தொடர்ந்து அது குறித்து பேசிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, ''மதம், பொருளாதாரம், இடத்தின் காரணமாக ஆங்கிலேயர்கள் நம்மைப் பிரித்து ஆண்டார்கள். ஆங்கிலேயர் நம்மை ஆள்வதற்கு முன்னர் பல மன்னர்கள் நம்மை ஆண்டார்கள் .

English summary

VCK Thirumavalavan has mentioned that RN Ravi is constantly confirming that RSS product. Thirumavalavan said this to the speech of Tamil Nadu Governor RN Ravi who said that the British were the first to mention the word Dravidian.