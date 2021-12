வேதா நிலையம் பால்கனி... ஜெயலலிதா நின்ற அதே இடத்தில் கெத்தாக நின்று கையசைத்த தீபா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜெயலலிதா 30 ஆண்டுகாலம் ராணியாக வலம் வந்த போயஸ் கார்டன் வேதா நிலையம் வீட்டின் பால்கனியில் நின்று தனது ஆதரவாளர்களைப் பார்த்து கையசைத்துள்ளார் ஜெ. தீபா. வேதா நிலையத்தின் வாசலில் கூட விடாமல் விரட்டி விடப்பட்ட தீபா இன்றைக்கு ஜெயலலிதாவின் வாரிசு என்ற அங்கீகாரத்துடன் வேதா நிலையத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். ஜெயலலிதா நின்று கையசைக்கும் அதே பால்கனியில் கெத்தாக கணவருடன் நின்று உற்சாகமாக கையசைத்தார்.

தமிழக அரசியலின் தவிர்க்க முடியாத தலைவியாக வாழ்ந்து மறைந்த ஜெயலலிதாவின் வீடு அவர் இருந்தவரைக்கும் தமிழகத்தின் அதிகார மையமாக இருந்தது. ஜெயலலிதா தமிழக அரசியலுக்க அறிமுகமான காலம் முதல் பிரபலமானது அவருடைய போயஸ் கார்டன் வீடு. அந்த போயஸ்கார்டன் வீட்டிற்குள் அத்தனை சீக்கிரம் யாரும் நுழைந்து விட முடியாது.

அதிமுக தொண்டர்கள் கோவிலாக வணங்கும் வேதா நிலையத்தில் ஜெயலலிதா இருந்த வரைக்கும் சினிமா, அரசியல் இரண்டிலும் ஜெயித்து ராணியாகவே வாழ்ந்து மறைந்தார். வேதா நிலையத்தில்தான் அதிமுகவினரின் தலையெழுத்து தீர்மானிக்கப்படும். தன்னை பார்க்க வரும் தொண்டர்களுக்கு பால்கனியில் நின்று கையசைப்பார் ஜெயலலிதா. இப்போது அதே இடத்தில் நின்று கெத்தாக கையசைத்துள்ளார் ஜெ.தீபா.

English summary

Jayalalithaa, who has been the Queen for 30 years, stands on the balcony of the Poes Garden Veda Nilayam and looks at her supporters. Deepa. Deepa, who was chased away even at the door of the Vedha Nilayam has today entered the Vedha Center with the recognition of being Jayalalithaa's heir. On the same balcony where Jayalalithaa was standing and shaking hands, Khetha stood with her husband and shook hands enthusiastically.