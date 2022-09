பாஜகவின் பகீர் திட்டம்.. நடக்கவே கூடாது.. ‘நீங்க வாங்க’- ஸ்டாலினுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த வேல்முருகன்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவின் தேர்தல் கூட்டணியை முறியடிக்க நாடெங்கிலும் முற்போக்கு ஜனநாயக சக்திகளை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்றும் வேல்முருகன் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான பாஜக கூட்டணியை வீழ்த்த, நாடெங்கும் பரவியுள்ள முற்போக்கு, ஜனநாயக சக்திகளையும், ஒருமித்த கருத்துள்ள அரசியல் கட்சிகளையும் ஓரணியில் திரட்ட ஸ்டாலின் முன்வர வேண்டும் என்று வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிடலாம் என மோடியும், அமித்ஷாவும் கனவு காண்கின்றனர் என்றும் அந்தக் கனவு பலிக்காது என்றும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் ஆகியவை மக்கள் மத்தியில் பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது என வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

‛மசால் தோசை மசால் தோசை தான்யா’..வெள்ளத்துக்கு நடுவே பெங்களூர் பாஜக எம்பி வீடியோ! மக்கள் கொதிப்பு

English summary

TVK leader Velmurugan has requested that TN Chief Minister Stalin should come forward to bring together political parties with consensus across the country to defeat the BJP alliance.