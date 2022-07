நீலகிரி, கோவையில் மிக கனமழை..23 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கொட்டித்தீர்க்குமாம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் மிக கனமழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட 23 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை நீடிக்கும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் பல ஊர்களில் நேற்றைய தினம் கனமழை கொட்டித்தீர்த்துள்ளது. பல ஊர்களில் கனமழை பெய்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தஞ்சாவூர் மாவட்ட்ம் புடலூர், சேலம் டேனிஷ்பேட்டையில் 17 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ஈச்சன்விடுதியில் 16 செமீ, எடப்பாடியில் 15 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

ராசிபுரம், ஜம்புகுட்டப்பட்டி பகுதியில் 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. புதுச்சேரி, அரியலூரில் 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பட்டுக்கோட்டை, வல்லம், அதிராம்பட்டினம், அரியலூர் பகுதியில் 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

சிட்டம்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி, தண்டராம்பேட்டை, வீரகனூர், கள்ளக்குறிச்சி, ஆரணி , கிளென்மார்கன், ஜெயம்கொண்டம், விருதுநகர் பகுதிகளில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தலைநகர் சென்னையில் பல பகுதிகளில் போட்டுத்தாக்கும் கனமழை.. சென்னைவாசிகள் செம ஹேப்பி!

