வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஓடோடிச் சென்று உதவும் விஜய் மக்கள் இயக்கம்.. குவியும் பாராட்டு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 1 மாதத்துக்கும் மேலாக வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதிலும் சென்னையிலும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் பலத்த மழை கொட்டியது. சென்னை நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டன.

நாகர்கோவில், அதன் சுற்றுப்புற பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை வெள்ளத்தால் சாலை போக்குவரத்து, ரயில் போக்குவரத்து முடங்கியது. இதேபோல் டெல்டா மாவட்டங்கள், கொங்கு மண்டலம், தென் மண்டலம் என அனைத்து பகுதிகளிலும் மழை கொட்டி தீர்த்தது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்; விஜய் மக்கள் இயக்கம் -நாம் தமிழர் கட்சி கூட்டணி? கொதித்த சீமான்!

English summary

vijay makkal iyakkam has been helping people affected by rains and floods in various districts of Tamil Nadu. Many members of the vijay makkal iyakkam contested and won the recent local government elections in 9 districts of Tamil Nadu