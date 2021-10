வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளத் தயார்... வரும்முன் காப்போம் என்கிறார் சாத்தூர் ராமச்சந்திரன்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை வரும் 26ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளதாக வானிலை மையம் கூறியுள்ள நிலையில் பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு உள்ளதாக அமைச்சர் சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவமழை குறித்து நோ டென்ஷன்… தேவையான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது… அமைச்சர் தகவல்

சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் சாத்தூர் ராமச்சந்திரன், வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 3வது வாரத்தில் தொடங்கக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தமிழகம் தயாராக உள்ளதாக கூறினார்.

பருவமழையை எதிர்கொள்ளத் தேவையான முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். மழை, வெள்ளத்தால் மக்கள் பாதிப்பு அடையாதவாறு பணிகளை மேற்கொள்ள முதல்வர் எங்களுக்கு உத்தரவிட்டு உள்ளார்.

Minister Sathur Ramachandran has said that all necessary precautionary measures have been taken to deal with the monsoon as the northeast monsoon is expected to begin on the 26th in Tamil Nadu.