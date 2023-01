தமிழ்நாடு தமிழ் பேசும் மக்களுக்கானது அல்ல.. ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கு ஆதரவாக கொளுத்திபோட்ட சு.சாமி!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என சொல்வதே சரியாக இருக்கும் என ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. இதற்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் பாஜகவின் மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணியன் சாமி அவருக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்துள்ளார். மேலும், தமிழ்நாடு என்பது தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட மக்களுக்கான மாநிலம் அல்ல என்பதை தெளிவுப்படுத்துவதற்காக தமிழக ஆளுநரை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என அவர் கூறியிருப்பது எரியும் நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுவது போல் உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசுக்கும், தமிழக ஆளுநர் ஆர்என்ரவிக்கும் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளது. தமிழக அரசால் இயற்றப்பட்ட ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்துக்கான மசோதா உள்ளிட்ட பல மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் ஆளுநர் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் இருதரப்புக்கும் இடையேயான கருத்து மோதல்கள் அடிக்கடி நடந்து வருகின்றன.

இது ஒருபுறம் இருக்க தொடர்ந்து ஆளுநர் ஆர்என் ரவி தான் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் சனாதன தர்மம், இந்து மதம் உள்ளிட்டவை பற்றி பேசி வருகிறார். மேலும் திராவிடத்துக்கு எதிராகவும் அவர் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்.

பிளஸ் 2 தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இமெயில் கட்டாயம்! அரசு உத்தரவின் அசர வைக்கும் பின்னணி..சூப்பர்

English summary

Governor RN Ravi's statement that it would be correct to call Tamil Nadu as Tamil Nadu has sparked controversy. A senior leader of BJP, Subramanian Samy has voiced his support while many people are protesting against this. Also, his statement that we support the Tamil Nadu Governor to make it clear that Tamil Nadu is not a state for Tamil speaking people is like adding fuel to a burning fire.