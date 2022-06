"திமுக ஆட்சியின் குறைகளை சுட்டிக் காட்டுவோம்.. தவறுகளைச் சொல்வோம்” - திடீரென பாய்ந்த கே.எஸ்.அழகிரி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

காஞ்சிபுரம் : நாங்களும் தி.மு.க ஆட்சியில் நடக்கும் தவறுகளை சுட்டிக் காட்டுவோம். ஆட்சி எவ்வாறு நடைபெற வேண்டும் என்பதை விளக்கிச் சொல்வோம் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆட்சியாளர்கள் செய்யும் அனைத்தையும் எதிர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் அ.தி.மு.க - பா.ஜ.கவுக்கு உள்ளது என கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்துள்ளார்.

காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்திற்கு துரோகம் இழைத்த பாஜக அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Congress leader KS Alagiri said that, We will also point out the mistakes that are happening in the DMK government, ADMK and BJP are not only the opposition parties.