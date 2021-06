5 மாவட்டங்களில் கனமழை...15 மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரிக்கும் - பலத்த காற்று வீசும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் வெப்பச்சலனம், வளிமண்டல மேலடுக்கில் நிலவும் சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று முதல் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூரில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. மதுரை, திருச்சி, சென்னை, கடலூர் உள்ளிட்ட 15 மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திர காலம் முடிந்த பின்னரும் அனல் காற்று வீசி வருகிறது. பல மாவட்டங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட் அளவைத் தாண்டி வெப்பநிலை பதிவானது. ஆங்காங்கே மழையும் பெய்து வருகிறது.

சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கடலூர் உள்ளிட்ட 15 மாவட்டங்களில் 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. நேற்றும், இன்றும் பல மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்தது.

English summary

The Met Office has forecast thundershowers at Dharmapuri, Krishnagiri, Vellore, Ranipettai and Tirupati in Tamil Nadu from today for the next 5 days due to convection and circulation in the atmosphere.