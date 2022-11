டமால்.. டுமீல்.. அடுத்த ஒரு மணி நேரம் முக்கியம்.. 4 மாவட்டங்களில் வெளுக்கபோகும் மழை.. வானிலை அப்டேட்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் 4 மாவட்டங்களில் இடியுடன் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களில் இந்த மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் மழை நிலவரம், மழை வாய்ப்பு குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் உன்னிப்பாக கவனித்து அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது.

The Meteorological Department has warned that light to moderate rain with thunder may occur in 4 districts in Tamil Nadu in the next one hour.