விசாரணை கமிஷன்களின் அதிகாரம் என்ன.. அறிக்கைகளால் பலன் கிடைக்குமா.. சட்ட ரீதியான முழு அலசல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஆறுமுகச்சாமி மற்றும் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட இரண்டு விசாரணை ஆணையங்களின் அறிக்கைகளும் தமிழக சட்டமன்றத்தில் சமீபத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இரண்டு அறிக்கைகளிலும் சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள், முன்வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்கள் ஆகியவை சர்ச்சைகளையும் அதிர்ச்சிகளையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இந்த நிலையில், விசாரணை ஆணையங்களின் அறிக்கைகளுக்கு வலிமை உண்டா ? சட்ட அதிகாரம் அதற்கு இருக்கிறதா? அந்த அறிக்கைகளை வைத்து அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திட முடியும்? குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களை தண்டித்து விடமுடியுமா? என்றெல்லாம் பல்வேறு கேள்விகள் இதில் அடங்கியிருக்கின்றன. விசாரணை ஆணையங்கள் குறித்து சில விசயங்களை பார்ப்போமா..

விசாரணை ஆணையங்கள் என்கிற ஒரு சட்டத்தை 1952-ல் உருவாக்கியது மத்திய அரசு. அதற்கான ஆய்வு வரம்புகளையும் அந்த சட்டத்தில் வரையறை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆக, அந்த சட்டத்தின் படியே மத்திய-மாநில அரசுகள் விசாரணை ஆணையங்களை அமைக்கின்றன. நாட்டில் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது. அது, தேசிய அளவிலோ அல்லது மாநில அளவிலோ பெரும் தாக்கத்தையும் சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்துவதாக இருப்பின், குறிப்பிட்ட பிரச்சனை அல்லது சம்பவம் குறித்து அரசாங்கத்துக்கு சில தெளிவுகளும் உண்மைகளும் தேவைப்படுகிறது. அதனை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் எதிர்காலங்களில் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் இருக்க அல்லது தடுக்கப்பட அல்லது ஒரு நல்ல முடிவினை எடுக்க அரசுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. அதற்காக, ஒரு விரிவான சுய அதிகார விசாரணையின் அடிப்படையில் ஒரு அறிக்கைத் தேவைப்படுகிறது. சுருக்கமாகச் சொன்னால்... ஒரு முன்னெச்சரிக்கை என்பதாக வைத்துக் கொள்ளலாம். அந்த வகையில்தான் விசாரணை ஆணையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.

நீதிபதிக்கு டிடிவி தினகரன் பாடம் எடுக்கக் கூடாது! ஆணையங்களின் அறிக்கை பற்றி மனம் திறந்த ராஜீவ்காந்தி

English summary

What is inquiry commission act and what are the powers inquiry commission has? this is what people asking after Arumugasamy commission and Aruna jagadeesan commission submitted their report (available in Tamil pdf) to the Tamil nadu government.